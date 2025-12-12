Россиянам дали советы по выбору хорошей новогодней елки

Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова рассказала, как выбрать хорошую новогоднюю елку. В беседе с «Радио 1» в четверг, 11 декабря, она предупредила, что главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые нередко предлагают давно срубленные или перемороженные деревья.

Эксперт пояснила, что свежесть елки можно определить самостоятельно по нескольким признакам. Важно взглянуть на срез ствола: светлый цвет указывает на недавнюю заготовку. Также стоит проверить упругость веток и хвои — сухие и ломкие ветви говорят о низком качестве.

Она добавила, что полезно слегка ударить стволом о землю: если хвоя почти не осыпается, а ветки остаются эластичными, дерево свежее. Еще один показатель — аромат, который можно ощутить, растерев иголки. Хренова также отметила, что тусклая хвоя с сероватым оттенком чаще всего свидетельствует о том, что дерево было срублено давно, пишут "Известия".