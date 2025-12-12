Я нашел ошибку
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россиянам дали советы по выбору хорошей новогодней елки

113
Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова рассказала, как выбрать хорошую новогоднюю елку. В беседе с «Радио 1» в четверг, 11 декабря, она предупредила, что главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые нередко предлагают давно срубленные или перемороженные деревья.

Эксперт пояснила, что свежесть елки можно определить самостоятельно по нескольким признакам. Важно взглянуть на срез ствола: светлый цвет указывает на недавнюю заготовку. Также стоит проверить упругость веток и хвои — сухие и ломкие ветви говорят о низком качестве.

Она добавила, что полезно слегка ударить стволом о землю: если хвоя почти не осыпается, а ветки остаются эластичными, дерево свежее. Еще один показатель — аромат, который можно ощутить, растерев иголки. Хренова также отметила, что тусклая хвоя с сероватым оттенком чаще всего свидетельствует о том, что дерево было срублено давно, пишут "Известия". 

