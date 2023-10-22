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Россиянам дали советы, как долго сохранить хлеб свежим

22 октября 2023 09:50
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Россиянам дали советы, как долго сохранить хлеб свежим

Россиянам разъяснили в беседе с RT, как правильно хранить хлеб, а также какие хлебницы из каких материалов помогут сохранить свежесть изделий на более длительный срок.

«Свежесть хлеба и хлебобулочных изделий дольше сохранит изделие из дерева. Древесина дышит, создавая внутри комфортный микроклимат для выпеченных изделий. Но при этом материал быстро впитывает запахи и загрязняется, поэтому хлебницу придётся каждые два-три года заменять. Лучшими считаются хлебницы из можжевельника, берёзы или лиственницы. Древесина этих пород обладает бактерицидными свойствами», — пояснил преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов. 

Он также назвал время хранения хлеба и хлебобулочных изделий в хлебницах из разных материалов.

«Дерево — до двух суток, далее хлеб и хлебобулочные изделия начнут черстветь, пластик, металл — до трёх суток, потом может появляться плесень», — объяснил специалист. 

По словам эксперта, если для хранения хлеба выбирается полиэтиленовый пакет, то нужно сделать в упаковке небольшие отверстия.

«Так удастся избежать парникового эффекта. Вместо полиэтилена допускается использовать металлическую пищевую фольгу. Также подходят для хранения хлеба и хлебобулочных изделий керамические горшки, кастрюли. При этом выпечку из пшеничной муки хранят отдельно от ржаных видов изделий. Керамика сохранит хлеб свежим до пяти-семи дней», — добавил он.

Бурматнов напомнил, что в хлебных отделах супермаркетов выпечку часто продают в специальных бумажных пакетах.

«Они подходят для хранения, защищают от пыли, грязи, позволяют хлебу и хлебобулочным изделиям дышать, но при этом не защищают от высыхания. На один-два дня хранения такой способ сгодится, на больший срок надо рассматривать другие варианты. Становятся популярными многоразовые специальные пакеты, оснащённые перфорированными прокладками. Благодаря особой структуре материала упакованный хлеб и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть до 10—12 дней. За счёт перфорации поглощается излишняя влага, мякиш не сохнет, хлебная корка не размягчается, не образуется плесень», — заключил собеседник RT.

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