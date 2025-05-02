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Россиян предупредили о штрафах за мытье машин в неположенном месте

2 мая 2025 12:16
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Россиян предупредили о штрафах за мытье машин в неположенном месте

Россиянам, осуществляющим мойку автомобилей в неположенном месте, например, около домов, может быть назначен крупный штраф. Поскольку это существенно вредит экологии. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«За такие нарушения экологии предусмотрены штрафы, которые зависят от регионов. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы для физлиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей», — сообщила Епифанова в беседе с aif.ru.

Сенатор напомнила, что законом запрещено мытье машины во дворе многоэтажного дома или на парковке рядом с ним. Также федеральное законодательство предусматривает запрет на мойку автомобилей вблизи водоемов, таких как реки и озера.

В случае несоблюдения установленных требований по охране водных объектов предусмотрены соответствующие меры ответственности. В частности, на граждан может быть наложен штраф в размере до тысячи рублей. За нарушение правил, действующих в водоохранной зоне, санкции строже — сумма административного штрафа может достигать 4,5 тысячи рублей. Помимо этого, при выявлении и подтверждении факта нанесения вреда окружающей среде, контролирующие органы наделены правом потребовать возмещения причиненного ущерба.

Мойка автомобиля на дачном участке либо на придомовой территории частного дома допускается при условии соблюдения санитарных и экологических требований. В случае установления факта нанесения ущерба окружающей среде могут быть применены административные меры: штраф до 500 рублей либо по статье 8.8 КоАП РФ — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей, пишет Ура.ру. 

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