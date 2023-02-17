Россиян предупредили о рисках заказа смартфона из Китая

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Прежде чем экономить, заказывая в Китае местную версию смартфона, стоит как следует подумать, взвесив все "за" и "против" – в том числе, возможность удаленной блокировки аппарата.

О том, чем чревата покупка не сертифицированного для РФ гаджета, россиян предупредил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Эксперт напомнил, как в последние пару недель российские владельцы купленных в Китае (и предназначенных только для китайского рынка) смартфонов OnePlus, Oppo и Realme столкнулись с невозможностью совершать голосовые звонки – не решает проблему даже смена прошивки на российскую. Все три бренда принадлежат компании BBK.

Причиной блокировки (официально представители брендов ситуацию не прокомментировали) могла стать обнаруженная уязвимость, единственным способом обезопасить пользователя от которой стала блокировка звонков. Если это так, после выпуска патча и его установки звонки вернутся.

Сиволобов не исключает, что аналогичная ситуация может произойти и со смартфонами Xiaomi. Он посоветовал обращать внимание на страну происхождения аппарата даже при покупке в российских магазинах – обычно в индексе модели присутствует пометка CN, спишет Смотрим.