Россиян ожидают четырехдневные выходные в июне

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В июне россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на 2025 год.

Согласно данным календаря, рабочая неделя у россиян будет трехдневной — с 9 по 11 июня. При этом в среду, 11 июня, рабочий день должен быть сокращенным. А длинные выходные продлятся с 12 по 15 июня, пишут "Известия".

Весной 2025 года у россиян было две трехдневные рабочие недели. Первая прошла с 28 по 30 апреля, а вторая — с 5 по 7 мая.