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Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца

15 февраля 2023 18:32
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Михаил Овечкин раньше играл за футбольный клуб «Динамо» (Москва). Летом прошлого года ему исполнился 71 год.

Российский хоккеист Александр Овечкин написал в Instagram*, что умер его отец Михаил, пишет «Парламентская газета».

14 февраля клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

«Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Овечкин. Он выложил в сообщении четыре фотографии, на которых изображен его отец.

Михаил Овечкин раньше играл за футбольный клуб «Динамо» (Москва). Летом прошлого года ему исполнился 71 год.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

 

Фото:   ru.freepik.com

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