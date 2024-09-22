Российские школьники выиграли золото на международной олимпиаде по астрономии

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Сборная школьников из России завоевала шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде, которая состоялась на федеральной территории «Сириус» 15–22 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ 22 сентября, пишут "Известия".

«Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания», — сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что это уже третья ежегодная международная олимпиада по астрономии, и российские школьники всякий раз выигрывали на ней медали. Вице-премьер подчеркнул, что юные победители показывают миру большие способности и возможности школьников из РФ.

Команде из шести ребят из Москвы и Подмосковья вручил медали глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он пожелал победителям продолжать свой путь в науке и добиваться новых достижений, ведь миру сейчас необходимы исследования в области астрономии.

В этой олимпиаде принимали участие команды из 20 стран, в том числе Белоруссии, Перу, Катара, Эфиопии и Болгарии. В олимпиаде было четыре тура — теоретический, практический, наблюдательный и тестовый. Дети решали задачи на знание звездного неба, анализировали научный материал и делали различные расчеты и прогнозы. Кроме того, они получили возможность познакомиться с известными учеными и космонавтами.

Фото: официальный сайт правительства РФ