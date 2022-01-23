Российские миротворцы завершили ревакцинацию от COVID-19 

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В Самарской области завершилась ревакцинация всех военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО).

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом. Вакцинация проходит в целях создания коллективного иммунитета.

Процедура проводится только после осмотра с измерением давления и температуры тела вакцинируемого терапевтом, а также подтверждения согласия на добровольное введение компонентов препарата. После иммунизации военнослужащий получает специальный сертификат о прохождении вакцинации, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО