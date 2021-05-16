Российские автоинспекторы используют новый способ ловить нарушителей

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Российские автоинспекторы с помощью мобильного приложения начали вычислять водителей, лишенных прав или передвигающихся на незарегистрированном транспортном средстве, передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе недавнего рейда спецэкипажи появились на перекрестах нескольких улиц в Екатеринбурге. Специальное приложение, установленное на смартфонах правоохранителей, позволяло им оперативно выявлять пересекающих перекресток водителей, лишенных прав или не зарегистрировавших в ГИБДД автомобиль.

«За два часа рейда сотрудники получили более 15 специальных уведомлений от системы мобильного приложения. В пяти случаях информация подтвердилась», — отметили в ГИБДД 14 мая.

Среди нарушителей были выявлены водители, лишенные права управления транспортным средством, в том числе и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев