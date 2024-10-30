Россельхознадзор: Турция начала экспортировать сливочное масло в РФ

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Турция с воскресенья начала экспортировать сливочное масло в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает РИА Новости.

"Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года", — говорится в заявлении регулятора.

При этом, по информации ФГИС "ВетИС", на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн сливочного масла, уточняется в пресс-релизе.

Раннее стало известно, что Минсельхоз реализуют меры по увеличению поставок этого продукта из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки сливочного масла из Индии и Ирана — крупных экспортеров этой продукции.

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