Росреестр СО: как защитить свои права на недвижимость

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2500 обращений на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в самарский Росреестр в январе-феврале 2024 года.

Сегодня каждый владелец недвижимого имущества может защитить свои права на недвижимость. Собственник имеет право подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия. В этом случае в ЕГРН вносится соответствующая запись.

Напоминаем, что такое заявление подается, в том числе, в электронном виде на сайте Росреестра. Оно предоставляется через личный кабинет правообладателя без использования усиленной квалифицированной электронной подписи.

Пошаговый алгоритм заполнения заявления в электронном виде можно посмотреть https://vk.com/album-210717495_301237848, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области