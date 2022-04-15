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Росреестр СО:  «Гаражная амнистия» заработала в городах и районах региона
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Росреестр СО:  «Гаражная амнистия» заработала в городах и районах региона

15 апреля 2022 16:51
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В Самарской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 195 объектов недвижимости, из них 140 земельных участков.

В Самарской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 195 объектов недвижимости, из них 140 земельных участков. Больше всего объектов оформлено в Безенчукском районе (45 объектов недвижимости) и Новокуйбышевске (42 объекта недвижимости). Также активно регистрируются гаражи в Самаре (28 объектов), в Шигонском районе (26 объектов), в Чапаевске, Отрадном и Жигулевске (12, 11 и 10 объектов соответственно). 

К началу 2022 года «гаражная амнистия» применялась только в Тольятти, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске. Управление Росреестра по Самарской области как Центр компетенций консультировало органы местного самоуправления, кадастровых инженеров, МФЦ и граждан по телефону, на личных приемах и в рамках проведения тематических мероприятий по вопросам оформления гаражей по упрощенному порядку. Это способствовало развитию «гаражной амнистии» в Самарской области. 

Напомним, начиная с сентября 2021 года владельцы гаражей вправе обратиться через МФЦ в орган местного самоуправления по месту нахождения гаража, приложив минимальный комплект документов, в числе которых должен быть документ, подтверждающий законность владения гаражом. Муниципалитет рассматривает вопрос о признании права владения гаражом и в случае положительного решения бесплатно предоставляет под ним земельный участок. После этого он самостоятельно обращается в орган регистрации прав за постановкой на кадастровый учет и за регистрацией прав, что позволяет гражданам не платить госпошлину. Росреестр регистрирует право, и гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

"Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии», в которых в простой и доступной форме рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Положения «гаражной амнистии» действуют до 1 сентября 2026 года. По «гаражной амнистии» можно оформить только те гаражи, которые подпадают под действие закона и соответствуют определенным требованиям", - отметил заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин. 

Стоит отметить, что в этом году Самарская Губернская Дума расширила федеральный список документов региональным перечнем. В частности, в него вошли ордер на занятие земельного участка, архивная выписка решения общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража или земельного участка под строительство гаража и разрешение на получение технических условий для присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 30 декабря 2004 года, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

 

Фото:    пресс-служба Росреестра СО

 

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