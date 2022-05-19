Росреестр СО: 23 мая состоится прямая линия «Дачный сезон»

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23 мая с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для тех, кто планирует приобрести дачу или уже ей владеет, а также для собственников объектов недвижимости, расположенных в СНТ.

На вопросы граждан будут отвечать заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин и председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» по г.о. Тольятти и Ставропольскому району Самарской области Михаил Геннадьевич Леонтьев.

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.

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