Роспотребнадзор: в Самаре работает «горячая линия» на тему: «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом»

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В Самаре работает «горячая линия» на тему: «Туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом».

Она проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» до 1 июля 2022 года.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефону: 8 (846) 260-69-56, 966-56-24, 267-42-94; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: 8 (800) 555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00.

Фото: соцсети