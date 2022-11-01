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Роспотребнадзор: в РФ принимаются все меры для купирования рисков завоза оспы обезьян

1 ноября 2022 23:36
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В ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

В России принимаются все меры для купирования рисков завоза оспы обезьян. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пишут "Известия".

«Необходимости в ведении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян.

С начала вспышки оспы обезьян в РФ было подтверждено два случая заболевания, оба заболевших были выписаны после полного выздоровления.

Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. В организации сообщили, что в ряде регионов продолжается передача инфекции, поэтому вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне.

 

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин/"Известия"

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