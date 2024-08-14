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Роспотребнадзор СО проводит тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей

14 августа 2024 15:50
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Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 25 августа 2024 года.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности детских товаров, щкольных принадлежностей, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой группе товаров можно задать по телефонам «горячей линии»: специалистам Управления Роспотребнадзора 8 (846) 266-98-49; специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» 8 (846) 373-49-22.

Также получить консультацию можно в едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

 

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