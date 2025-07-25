Роспотребнадзор СО: о мерах предосторожности‍ при сборе грибов

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‍Грибы - одно из любимых лакомств человека. Сбор грибов для многих-это не только кулинарный вопрос, но и увлекательная прогулка по лесу.

За грибами лучше ходить с утра: в это время грибы еще не нагреты солнцем и лучше сохранятся после сбора.

Оденьтесь в удобную, желательно, заметную по цвету одежду, возьмите с собой куртку или плащ-дождевик. Наденьте высокие ботинки или сапоги. Это сделает поход за грибами менее опасным в отношении клещей и змей.

Выбирайте места для сбора грибов подальше от автомобильных дорог. Это не самое лучше место для сбора. Вырастая вблизи автомобильных трасс, промышленных предприятий, химических комбинатов, грибы впитывают в себя ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы, которые могут стать опасными для здоровья.

Не собирайте старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. В них также могут накапливаться вредные для человека продукты из окружающей среды. Даже пригодные в пищу грибы в таком состоянии могут привести к отравлению.

Собирайте только знакомые грибы. Если у вас есть хоть небольшая доля сомнения в правильности выбора гриба, не срезайте его. Не пробуйте подозрительные грибы на вкус.

Наилучшей емкостью для сбора грибов является плетеная корзинка, пропускающая воздух во внутрь. В целлофановых пакетах грибы быстро ломаются, чернеют и портятся.

Собранные грибы старайтесь сразу очищать от земли, листьев и хвои, так они дольше сохранятся. Если вы не почистили грибы сразу в лесу, придя домой, сделайте это без промедления.

После чистки положите грибы в соленую воду для выведения из них «ненужных гостей» - жучков и т.п.

В грибной сезон отравления грибами бывают очень часто. Некоторые из них заканчиваются, к сожалению, летально. Это касается не только взрослых, но и детей.

Одной из главных причин возникновения пищевого отравления может быть неправильная технология приготовления грибов. Рекомендуется готовить грибы в день сбора. При приготовлении необходимо тщательно подвергать их тепловой обработке. Грибы отваривают в течении 10 минут, сливают отвар, промывают, после чего проваривают повторно. Лишь после этого можно готовить грибные блюда.

Относитесь к грибам с осторожностью. Помните, что среди жертв отравлений грибами часто бывают и опытные грибники, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора СО.

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