Роспотребнадзор СО: чем опасны блохи и как с ними бороться

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Чем опасны блохи и как с ними бороться? Блохи — это отряд кровососущих насекомых, паразиты теплокровных животных и человека. Блохи - мелкие, бескрылые насекомые, паразитирующие на млекопитающих и птицах.

Наиболее распространенными местами обитания блох в городах являются подвальные помещения, но чаще - многоквартирные жилые дома (до 90 %). Самки и самцы блох питаются только кровью теплокровных животных и человека. При расчесах в местах укусов могут возникнуть нагноения, однако, блохи представляют эпидемиологическую опасность, т.к. являются переносчиками возбудителей таких заболеваний, как чума, туляремия, сыпной тиф, бруцеллез, гельминтозы и др.

Профилактические мероприятия по борьбе с блохами направлены на создание условий, при которых появление блох и их размножение будет сокращено до минимума:

- Подвалы должны иметь запирающиеся двери.

- Домашних животных (собак и кошек) после выгула следует осматривать, и при наличии на них блох обрабатывать инсектицидными средствами.

В жилых и служебных помещениях блохи обитают в щелях паркетных, дощатых полов, трещинах линолеума, ламината, ковровых покрытиях, под плинтусами, поэтому частая влажная уборка полов помещений приводит к снижению жизнедеятельности блох. При наличии в помещениях животных блохи концентрируются в местах их лежек и под подстилками.

В случаях большой плотности блох в подвалах домов и жилищах человека проводятся истребительные мероприятия – механические (применение клеевых ловушек) и химические (применение инсектицидов, которыми обрабатываются помещения).

Борьба с блохами имеет много особенностей, которые известны только специалистам дезинфекционного профиля и должна проводиться силами специализированных организаций. Для борьбы с блохами применяются препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Самарской области.

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