Я нашел ошибку
Главные новости:
67 энергетиков сдали более 30 литров крови.
Энергетики «Т Плюс» поддержали донорскую акцию «Мы с тобой одной крови»
Всегда готов ответить.
"РКС-Самара" запустили робота-диспетчера в тестовом режиме для приема аварийных заявок
При подборе литературы библиотекари учитывают индивидуальные пожелания и читательские предпочтения удаленных пользователей.
Проект «Книга 03»: в Самаре реализуется библиотечная программа по обслуживанию горожан на дому
Самки и самцы блох питаются только кровью теплокровных животных и человека.
Роспотребнадзор СО: чем опасны блохи и как с ними бороться
Седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.).
В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова
Подведение итогов фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта, во Всемирный день театра.
Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля  «Театральное Приволжье» доступны для просмотра
В поликлинику поступили современные флюорограф и рентген-аппарат.
Около 14000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
В ходе рейда проверено более 80 граждан, из которых 17 граждан РФ, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат.
В Самаре провели рейды по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.44
0.73
EUR 106.25
1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор СО: чем опасны блохи и как с ними бороться

15 января 2025 15:45
58
Самки и самцы блох питаются только кровью теплокровных животных и человека.

Чем опасны блохи и как с ними бороться? Блохи — это отряд кровососущих насекомых, паразиты теплокровных животных и человека. Блохи - мелкие, бескрылые насекомые, паразитирующие на млекопитающих и птицах.

Наиболее распространенными местами обитания блох в городах являются подвальные помещения, но чаще - многоквартирные жилые дома (до 90 %). Самки и самцы блох питаются только кровью теплокровных животных и человека. При расчесах в местах укусов могут возникнуть нагноения, однако, блохи представляют эпидемиологическую опасность, т.к. являются переносчиками возбудителей таких заболеваний, как чума, туляремия, сыпной тиф, бруцеллез, гельминтозы и др.

Профилактические мероприятия по борьбе с блохами направлены на создание условий, при которых появление блох и их размножение будет сокращено до минимума:

- Подвалы должны иметь запирающиеся двери.
- Домашних животных (собак и кошек) после выгула следует осматривать, и при наличии на них блох обрабатывать инсектицидными средствами.

В жилых и служебных помещениях блохи обитают в щелях паркетных, дощатых полов, трещинах линолеума, ламината, ковровых покрытиях, под плинтусами, поэтому частая влажная уборка полов помещений приводит к снижению жизнедеятельности блох. При наличии в помещениях животных блохи концентрируются в местах их лежек и под подстилками.

В случаях большой плотности блох в подвалах домов и жилищах человека проводятся истребительные мероприятия – механические (применение клеевых ловушек) и химические (применение инсектицидов, которыми обрабатываются помещения).

Борьба с блохами имеет много особенностей, которые известны только специалистам дезинфекционного профиля и должна проводиться силами специализированных организаций. Для борьбы с блохами применяются препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Самарской области. 

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всегда готов ответить.
15 января 2025, 16:33
"РКС-Самара" запустили робота-диспетчера в тестовом режиме для приема аварийных заявок
Всегда готов ответить. ЖКХ
44
Седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.).
15 января 2025, 15:28
В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова
Седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.). Общество
71
В поликлинику поступили современные флюорограф и рентген-аппарат.
15 января 2025, 14:56
Около 14000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
В поликлинику поступили современные флюорограф и рентген-аппарат. Здравоохранение
100
В центре внимания
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
156
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
169
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
234
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
256
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
15 января 2025  10:43
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
251
Весь список