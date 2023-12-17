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Роспотребнадзор: елку нужно покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется

17 декабря 2023 15:34
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В Роспотребнадзоре посоветовали поместить дерево на 2-3 часа в прохладное место, а только потом устанавливать и наряжать.

Живую елку лучше покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется до окончания новогодних праздников, сообщили 17 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора, пишут "Известия".

«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Как отмечается, дерево должно быть с ровным, толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. В службе порекомендовали растереть несколько хвоинок, от них должен исходить характерный аромат.

Также лучше выбирать елку с одной макушкой, а во время переноски попросить упаковать ее в пластиковую сетку.

В Роспотребнадзоре посоветовали поместить дерево на 2-3 часа в прохладное место, а только потом устанавливать и наряжать.

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