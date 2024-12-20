Роскомнадзор готов к блокировке YouTube в России

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Роскомнадзор заявил, что видит основания для принятия мер в отношении YouTube, сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

При этом право на использование инструментов для мотивации компании в такой ситуации остается за российской стороной.

Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной, — Роскомнадзор.

Фото: freepik.com