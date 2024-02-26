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Роскадастр СО: изменена кадастровая стоимость объектов капитального строительства

26 февраля 2024 15:33
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Новая кадастровая стоимость применяется в регионе с 1 января 2024 года. Изменения затронули 2 млн. 245 тысяч объектов.

В прошлом году в Самарской области прошел очередной этап государственной кадастровой оценки. Новую оценку получили здания, сооружения, помещения и другие объекты капитального строительства.

Новая кадастровая стоимость применяется в регионе с 1 января 2024 года. Изменения затронули 2 млн. 245 тысяч объектов. При этом стоит учитывать, что 2024 год является только налоговым периодом года, а  уведомление об уплате налога поступит адресатам в 2025 году. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2025 года.

Есть несколько способов узнать новую кадастровую стоимость объекта недвижимости. Во-первых, с помощью электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» (ПКК). Она поможет найти конкретный объект, узнать стоимость, площадь, адрес и другие характеристики недвижимости. Необходимо указать адрес или кадастровый номер. Во-вторых, заявителям доступна бесплатная выписка из ЕГРН, которую можно заказать в многофункциональном центре или через Портал государственных услуг.

«Благодаря слаженной работе коллектива филиала и правильно выстроенной методике работы мы выполнили эту задачу в установленный срок. Результаты оценки внесены в Единый государственный реестр недвижимости в полном объеме и уже сейчас доступны заявителям», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева, сообщает пресс-служба Роскадастра СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой Роскадастра СО

Теги: Самара

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