Роскадастр Самарской области продолжает работу по переводу в электронную форму реестровых дел

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Оцифровка дел правоустанавливающих документов реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области приступил к работам с 1 апреля 2022 года, а именно к созданию и наполнению электронного архива документов.

Плановый показатель оцифровки в 2023 году составляет чуть более 375 тысяч реестровых дел. В первом квартале текущего года Роскадастром на территории Самарской области отсканировано порядка 87 тысяч дел. В прошлом году ведомством переведено в электронную форму почти 200 тысяч.

На протяжении длительного времени процедура регистрации прав на недвижимость предполагала обязательную передачу комплекта бумажных документов на хранение в регистрирующий орган. В результате за время существования системы регистрации, которой в этом году исполняется 25 лет, сформировались огромные архивы. Для обеспечения их перевода в электронную форму в пользование регионального Роскадастра от Управления Росреестра принят архив накопленных реестровых дел. Он размещается в 38 помещениях общей площадью более 7 700 кв.м на территории почти всех муниципальных образований Самарской области.

Оцифровка бумажных документов позволит сократить сроки оказания государственных услуг, сократит финансовые издержки региона на доставку и хранение бумаги, а также снижает риски утраты или порчи документов.

«Электронные документы по своему правовому статусу ничем не отличаются от бумажного аналога. В случае если документы потеряны или утрачены, за копией правоустанавливающих документов можно обратиться через МФЦ или через наш филиал. Срок предоставления копий правоустанавливающих документов сегодня составляет не более трех рабочих дней», - пояснила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева.