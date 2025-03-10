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Роскачество: с 1 марта введут налог на здания с капитальным фундаментом

10 марта 2025 09:18
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Роскачество: с 1 марта введут налог на здания с капитальным фундаментом

С 1 марта 2025 года в России ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, которые расположены на территории дачных участков. Об этом сообщают сотрудники Роскачества.

«С 1 марта налогом облагаются здания на участке, которые имеют капитальный фундамент. <...> Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон», — передает «Лента.ру» сообщение Роскачества. Там уточнили, что к таким объектам относятся дома, бани, гаражи. Легкие строения, такие как навесы, теплицы, бытовки и уличные туалеты, налогом не облагаются.

Специалисты отмечают, что регистрация всех капитальных сооружений должна быть осуществлена в Росреестре. Федеральная налоговая служба имеет право самостоятельно определить стоимость неучтенного объекта и наложить соответствующий налог, а также штраф за несоблюдение законодательства. Тем не менее зарегистрировать недвижимость можно, используя упрощенную процедуру, пишет Ура.ру.

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