Росгвардейцы Самары присоединились к всероссийской акции «Парад у дома ветерана»

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Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков и глава города Самара Иван Носков навестили супружескую пару ветеранов Великой Отечественной войны - Андрея Петровича Тонковидова и Зою Федоровну Гуркину. Они вручили ветеранам удостоверения Почетных граждан городского округа Самара, именные грамоты и подарки.

Специально для Андрея Петровича и Зои Федоровны военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области исполнил всеми любимые композиции военных лет. Символ праздника, песню Давида Тухманова «День Победы» исполняли не только участники парада – росгвардейцы и военные музыканты, но и ветераны войск правопорядка, подшефные юнармейцы, а также жители окрестных домов, которые не остались в стороне от торжественного события и решили поддержать праздник. После концерта, торжественным маршем перед ветеранами прошествовал парадный расчет сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии.

«День Победы – наш самый главный, подлинно народный, священный праздник для всех поколений россиян. В эти дни в каждой семье чествуют своих героев, вспоминают родных, воздают дань глубокой благодарности и уважения всем, кто мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Сегодня, в Год защитника Отечества, в условиях проведения специальной военной операции мы равняемся на поколение победителей – отважное, мудрое, уверенное в себе и нашей стране», – отметил, поздравляя ветеранов, начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.

Сегодня в Самаре проживает 61 непосредственный участник Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, Андрей Петрович Тонковидов активный участник всех значимых областных и городских военно-патриотических мероприятий и планирует посетить Парад Победы на площади Куйбышева.

«К сожалению, Зоя Федоровна не сможет присутствовать по состоянию здоровья, но я надеюсь представлять там нас обоих. Большое спасибо за проявленное к нам с супругой внимание», - сказал Андрей Петрович Тонковидов.

Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Петрович Тонковидов подростком трудился в тылу. На фронт он был призван в 1944 году, а в марте победного 45-го молодого солдата включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После выхода на пенсию стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

Супруга Андрея Петровича, Зоя Федоровна, во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После окончания Великой Отечественной войны Зоя Федоровна долгое время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования, вела на предприятии активную общественную деятельность.

В завершении праздничного мероприятия росгвардейцы вручили ветерану войск правопорядка уже четвертую книгу его воспоминаний, напечатанную накануне Дня Победы.