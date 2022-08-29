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Росгвардейцы из Самары в числе победителей смотра художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора»

29 августа 2022 14:25
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Двое из них получили призы.

В этом году финальный этап смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора» проходил в Новосибирске. Его участниками стали 130 сотрудников и военнослужащих, представлявших все округа Росгвардии. Они демонстрировали свое исполнительское и профессиональное мастерство сразу в семи номинациях. Таланты и старание финалистов оценивало профессиональное жюри, состоящее из представителей учреждений культуры и искусства войск национальной гвардии, членов Совета по культуре при Росгвардии, Союза художников России, а также ведущих преподавателей театральных и художественных учебных заведений Новосибирской области.

В числе финалистов, выступавших на конкурсе «Солдаты антитеррора» от Приволжского округа Росгвардии, оказалось три представителя Управления Росгвардии по Самарской области. Двое из них получили призы. Так, в номинации «Сольное пение» лучшей была единодушно признана наша землячка, старший сержант полиции Управления вневедомственной охраны по Самарской области Олеся Кириллова. Она представила на конкурс песню «Довоюй до конца», которую посвятила росгвардейцам-участникам специальной военной операции. Специальный диплом жюри «Приз зрительских симпатий» также получила начальник клуба Управления Росгвардии по Самарской области лейтенант Галина Панина.

 

С уважением,
пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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