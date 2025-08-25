Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Росгвардейские музыканты дали концерт у Дома офицеров в Самаре

25 августа 2025 11:08
222
Посвященный закрытию V сезона фестиваля «Летние вечера духовой музыки» и Дню Государственного флага Российской Федерации.

22 августа у Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, посвященный закрытию V сезона фестиваля «Летние вечера духовой музыки» и Дню Государственного флага Российской Федерации. На закрытии фестиваля выступили музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Музыкальный коллектив под руководством майора Олега Чемоданова постоянный участник этой муниципальной акции, которая уже пятый год подряд объединяет самарцев и гостей областной столицы на открытых летних площадках.

По традиции мероприятие прошло у памятника Александрийским гусарам. Для своего выступления оркестр подготовил разнообразную и насыщенную программу, которая пришлась по вкусу самой широкой аудитории. В исполнении духового оркестра прозвучали как классические военные марши и патриотические композиции, посвященные российскому триколору, так и популярные мелодии из советских и российских кинофильмов.

Яркие и динамичные выступления музыкантов Росгвардии подарили зрителям массу положительных эмоций и стали достойным завершением музыкального летнего сезона. Благодаря высокому профессионализму коллектива концерт прошел в теплой и праздничной атмосфере, вызвав бурные аплодисменты благодарной публики.

Фото:  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

