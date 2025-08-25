Росгвардейские музыканты дали концерт у Дома офицеров в Самаре

222

22 августа у Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, посвященный закрытию V сезона фестиваля «Летние вечера духовой музыки» и Дню Государственного флага Российской Федерации. На закрытии фестиваля выступили музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Музыкальный коллектив под руководством майора Олега Чемоданова постоянный участник этой муниципальной акции, которая уже пятый год подряд объединяет самарцев и гостей областной столицы на открытых летних площадках.



По традиции мероприятие прошло у памятника Александрийским гусарам. Для своего выступления оркестр подготовил разнообразную и насыщенную программу, которая пришлась по вкусу самой широкой аудитории. В исполнении духового оркестра прозвучали как классические военные марши и патриотические композиции, посвященные российскому триколору, так и популярные мелодии из советских и российских кинофильмов.



Яркие и динамичные выступления музыкантов Росгвардии подарили зрителям массу положительных эмоций и стали достойным завершением музыкального летнего сезона. Благодаря высокому профессионализму коллектива концерт прошел в теплой и праздничной атмосфере, вызвав бурные аплодисменты благодарной публики.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области