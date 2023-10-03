Роман Костомаров впервые после операции написал слово на бумаге, используя бионический протез руки 

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как он впервые после операции написал слово на бумаге, используя бионический протез руки, сообщает РИА Новости.

"Мама… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", - отметил фигурист в подписи под видео.

В августе Костомаров впервые после болезни вышел на лед на публике. Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

Фото: ru.freepik.com