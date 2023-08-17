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Родителям напомнают, что приобщать детей к занятиям физкультурой необходимо с самого раннего возраста

17 августа 2023 15:37
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И прививать любовь к занятиям важно в семье.

Инструктор по физической культуре Тольяттинского лечебно-реабилитационного центра «Ариадна» Елена Андреева подчеркивает, приобщать детей к занятиям физкультурой необходимо с самого раннего возраста. И прививать любовь к занятиям важно в семье.

«Начинать нужно с себя: если ребенок видит регулярно занимающихся спортом родителей и даже бабушек и дедушек, старших братьев и сестер, вероятнее всего, ему тоже захочется и зарядку с утра с папой делать, и на велосипеде с дедушкой покататься, и на скакалке попрыгать со старшей сестрой. Хорошо, если дома есть элементы спортивного инвентаря: скакалка, мячи, шведская стенка, гантели.

Начинайте с 10-минутных утренних зарядок вместе с папой или мамой, вечерних прогулок на свежем воздухе и совместных выходов на спортплощадки. Это создаёт мощный импульс к серьёзным занятиям спортом.

Главное — найти те упражнения, которые привлекут внимание ребёнка, чему он сам проявит интерес. Приучать детей к активному образу жизни лучше в игровой форме:

 прогулки на велосипедах,

 игра в мяч и бадминтон,

 плавание в бассейне,

 зимой — воскресные прогулки на лыжах и санках.

 Все это способствует физическому развитию ребёнка, закаливает его тело и повышает выносливость.

С раннего возраста дети могут заниматься такими видами боевых искусств, как карате, самбо, ушу. Большой популярностью пользуются занятия танцами.

 Во всех этих занятиях необходимы навыки физкультуры, так как без тренировки мышц рук и ног никакой танец невозможен.

Различные виды физической активности с малых лет формируют у ребёнка ответственность, выдержку и трудолюбие. При выборе секции не стоит навязывать ребёнку своё мнение. Пусть попробует разные виды спорта и выберет то, что больше по душе.

Важно именно в семье начинать прививать любовь к физкультуре, здоровью и активности. Сейчас в области много спортивных площадок – не проходите мимо, посмотрите, как занимаются другие, попробуйте сами и вместе с детьми».

 

Фото:    ru.freepik.com

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