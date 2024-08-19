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Родители из Самары рассказали, какими играми увлекаются их дети

19 августа 2024 09:56
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Roblox, Minecraft, шахматы, «Монополия», онлайн- и реальный футбол — вот основные предпочтения современных детей, а игры в куклы, машинки и т. п. уходят в прошлое.

Roblox, Minecraft, шахматы, «Монополия», онлайн- и реальный футбол — вот основные предпочтения современных детей, а игры в куклы, машинки и т. п. уходят в прошлое. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие горожане, имеющие детей в возрасте 7—14 лет, из Самары.

Дети 40% родителей увлечены компьютерными играми. Наиболее популярные из них – Roblox (13% родителей смогли указать название игры) и Minecraft (12%). Далее следуют игра в футбол на компьютере, «Танки», Standoff 2 и всевозможные бродилки и стратегии. Практически каждый четвертый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретно игру играет ребенок, либо ответил, что дети играют в разные игры.

Далее по популярности следуют настольные игры. У 16% родителей дети с удовольствием играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble.

У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры, и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом.

«Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки также в арсенале современных детей.

Про такие ролевые игры, как «дочки-матери», «в школу», «куклы», «машинки», вспомнили только 4% родителей. Семнадцать лет назад родителей, сказавших, что их дети играли в подобные игры, было в семь раз больше.

24% родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры, а 11% — в том, что в жизни их детей вообще нет места играм и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги и т. п.

Время проведения: 5—14 августа 2024 года

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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