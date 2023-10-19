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Родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные дни в течение года

19 октября 2023 14:35
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Чтобы в дальнейшем использовать их в рамках дополнительного отпуска (до 24 дней подряд).

Согласно Постановлению Правительства РФ №714, с 1 сентября 2023 года родители (опекуны, а также попечители) детей с инвалидностью смогут «копить» дополнительные выходные дни в течение года, чтобы в дальнейшем использовать их в рамках дополнительного отпуска (до 24 дней подряд).

В этом году Отделение Социального фонда России по Самарской области оплатило дополнительные выходные дни на общую сумму более 185 миллионов рублей. В общей сложности родителям было оплачено почти 46452 выходных дней.

Использовать дополнительные дни родители могут как по отдельности, так и вместе, разделяя их между собой. Чтобы получить выходные частями или как отдельный отпуск, родителям следует обратиться к своему работодателю, предоставив следующие документы:

заявление;

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную бюро медико-социальной экспертизы;

документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;

оригинал справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения дополнительные выходные дни в этом же месяце им не использованы или использованы частично, либо справки с места работы другого родителя о том, что от него не поступало заявления о предоставлении ему в этом же месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Обращаем внимание, что если один из родителей не работает либо является ИП, адвокатом, нотариусом, осуществляющим частную практику, необходимо представить документы, которые подтвердят эти факты.

Получить консультацию по данному вопросу можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Самарской области.

 

Фото:  freepik.com

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