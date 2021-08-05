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Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках

5 августа 2021 13:36
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Рисунки жителей Самарской области вошли в виртуальную выставку о фронтовых собаках

Рисунки жителей Самарской области о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку. Электронная экспозиция "Собаки-герои" открылась на сайте московского Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-sobaki-geroi/ ). В ней представлены работы, присланные на международный творческий конкурс.

Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. 

До 12 августа жители Самарской области смогут проголосовать на сайте Музея Победы за работы своих земляков. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые, а также специальной номинации «Самый активный педагог».

Всего же на конкурс "Собаки-герои", который проводит Музей Победы, поступило более 2000 работ. Свои произведения на конкурс прислали художники из всех регионов России, а также США, Королевства Марокко, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии и других стран.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции «Подвиг Народа», а их рисунки станут коллекционными открытками. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе.

Подробности на сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-sobaki-geroi/

Теги: Всероссийский конкурс конкурс рисунков Музей Победы рисунки фронтовые собаки

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