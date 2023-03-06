Рекрутеры Самарской области рассказали, почему отказывают соискателям в приеме на работу

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Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили самые распространенные в Самарской области причины несостоявшегося трудоустройства. В рамках исследования были проанализированы агрегированные обезличенные данные 29 тысяч причин отказов, которые рекрутеры региона самостоятельно указали при работе с соискателями в системе Talantix в течение 2022 года.

В 2022 году чаще всего работодатели из Самарской области отказывали кандидатам по причине несоответствия навыкам и квалификации требованиям вакансии – это 71% от общего числа всех причин отказов. Все прочие причины не набрали и по 10%.

Так, 8% отказов в трудоустройстве были связаны с возрастом кандидата, что является очевидной признаком дискриминации. В 7% отказов причина относится к категории «Другое» – рекрутер предпочел не указывать конкретную причину либо она отсутствовала в перечне доступных для выбора.

4% несостоявшихся выходов на работу случились из-за неподходящих условий труда (график, месторасположение работодателя, тип занятости), 3% - по причине несоответствия зарплатных ожиданий соискателя тому, что предлагала компания.

2% кандидатов отказались от трудоустройства, так как утратили интереса к компании или вакансии после собеседования. Столько же несостоявшихся выходов на работу связаны с гостингом со стороны соискателя. Гостинг – это прекращение общения с работодателем в одностороннем порядке без указания каких-либо причин, то есть, соискатели просто исчезали и переставали выходить на связь.

В редких случаях (не более 1%) трудоустройство срывалось происходили из-за контроффера и мнения заказчика подбора (например, соискатель мог не устроить руководителя отдела, в котором открыта вакансия).