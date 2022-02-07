Рекордные пять тысяч сообщений из социальных сетей всего за неделю приняли в работу органы власти Самарской области

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Более 5 тысяч сообщений от жителей региона в социальных сетях взяли в работу муниципалитеты, министерства и ведомства Самарской области всего за одну неделю. Самыми важными темами на просторах интернета стали здравоохранение и уборка снега.

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Центр управления регионом Самарской области фиксирует жалобы жителей в соцсетях на неубранный снег и наледь на дорогах, тротуарах, крышах многоквартирных домов и социальных объектов и передает органам власти. Муниципалитеты и ведомства берут проблемные адреса в работу, но в связи с большим потоком сообщений после сильного снегопада, гражданам чаще дают промежуточный ответ. В случае с дворовыми территориями и расчисткой кровель специалисты запрашивают у жителей точный адрес дома и сообщают им телефон управляющей организации, в обязанности которой входит зимнее содержание придомовых территорий и очистка кровель от снега и сосулек. Зачастую, граждане не знают не только телефон своей управляющей компании, но и её название. В данном случае на сообщения отвечают специалисты Государственной жилищной инспекции.

«Губернатор получил всем главам муниципалитетов взять на особый контроль расчистку крыш многоквартирных домов и социальных объектов от снега и наледи. Это вопрос безопасности граждан! Только за минувшие выходные ЦУР Самарской области направил в адрес ГЖИ более 30 адресов домов, жители которых жалуются на снежные глыбы и сосульки на крышах. В Самаре это особенно характерно для Кировского, Ленинского и Самарского районов, где больше всего скатных крыш, которые после снегопадов несут большую опасность», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

По информации ГЖИ Самарской области только в субботу инспекторы обошли 570 многоквартирных домов и зафиксировали 75 нечищеных кровель.

В Самаре после снегопада особенно остро стоит вопрос по уборке дорог пятой категории в частных секторах. В Куйбышевском районе в выходные власти района организовали воскресник, - всех желающих принять участие в расчистке дорог в частном секторе обеспечили инвентарем. В работу взяли в том числе жалобы жителей в соцсетях, которые ЦУР передал в администрацию внутригородского района.

«Важно, чтобы в начале рабочей недели жители могли нормально добраться до работы, поэтому в вечернее время особое внимание на расчистку остановочных павильонов на улице Главная, Бакинская, Кишинёвская», - отметил глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Коробков.

В Похвистнево также активисты провели снежный субботник. Местные власти организовали акцию "Пора добрых дел". Более 40 человек расчищали заваленные снегом тротуары на территории города.

В Жигулевске пользователи соцсетей были обеспокоены, что из-за снегопада голодают животные на мини-ферме в Жигулевске.

«Мы единственная мини-ферма в Жигулевске, на ул. Южная, д.1. На дороге двухметровые заносы. К нам не могут привезти сено и корма закончились. 4 лошадки и более 10 голов мелкого рогатого скота ждут сено! Три дня мы не можем выйти из дома, вода в колонке завалена снегом, централизованного водоснабжения нет», - написали владельцы животных.

При содействии муниципалитета на помощь фермерам привлекли мощный трактор для расчистки снежных завалов и доставили животным корма.

Жители Приволжского района попросили убрать снежную кашу с тротуаров по дороге в местную поликлинику в себе Обшаровка. Родители детей сетовали на то, что с коляской или санками трудно проехать. 5 февраля от администрации района была организована проверка состояния дорог в сельских поселениях, в том числе и в с. Обшаровка. Жителям сообщили, что на момент проверки в селе работала тяжёлая техника для расширения дорог и устранения снежной колеи.

На оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции также обратили внимание на сигналы из социальных сетей. Родители детей и подростков, заболевших коронавирусом, писали, что за оказанием медицинской помощи им приходится ездить из Сызрани в Тольятти. По поручению губернатора Дмитрия Азарова проработан вопрос организации стационарной медицинской помощи детям с COVID-19 в третьем по величине городе региона. В Сызрани на минувшей неделе на базе инфекционного госпиталя городской больницы 2 развернуто детское отделение на 30 коек.

Также в соцсетях были зафиксированы многочисленные жалобы на тему неоперативного оформления больничных листов.

«Заболел, остался дома, позвонил на 122. Там сказали, что никаких больничных листов электронно не открывают, и всё что могут сделать — это записать на прием к врачу в моей поликлинике. После того как назвал фамилию своего врача, ответили, что на этой неделе у врача все занято и на следующей тоже, ничем не могут мне помочь», - это лишь один из примеров сообщений от заболевших коронавирусом.

Глава области поручил министерству здравоохранения разобраться в данном вопросе. Как выяснилось, региональное ведомство готово к дистанционному оформлению больничных. Специалисты ждали подписанных документов федеральным Минздравом. После регистрации соответствующего приказа в Москве, документы можно будет зарегистрировать дистанционно.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.