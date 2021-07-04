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Рекордное число отработанных инцидентов  в соцсетях в июне зафиксировал ЦУР Самарской области

4 июля 2021 17:17
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Органы власти региона в июне ответили почти на 8 тысяч сообщений граждан в соцсетях.

Органы власти региона в июне ответили почти на 8 тысяч сообщений граждан в соцсетях. Качество работы с обратной связью постоянно растет, резонансные проблемы оперативно берут под контроль специалисты министерств и ведомств, а также руководство муниципалитетов. С такой активностью граждан в Сети замалчивать проблемные вопросы становится практически невозможно.

ТОП-5 инцидентов за июнь 2021 года:

ЖКХ – 1734

Благоустройство – 1420

Дороги – 1396

Здравоохранение и коронавирус – 1050

Социальное обслуживание и госвыплаты - 723

Жители региона жаловались на отсутствие холодной и горячей воды, локальные свалки на территориях зон отдыха, состояние дорог. Также специалисты ЦУР Самарской области зафиксировали рост количества вопросов по теме вакцинации от COVID-19 и работе системы здравоохранения в целом, в ТОП-е по количеству жалоб остаются вопросы о получении социальных выплат.

Вода и жара

Жители Ставропольского, Алексеевского и Волжского районов в июне жаловались на перебои с водоснабжением из-за установившейся жаркой погоды.

В сезон полива огородов количества воды в скважинах не хватает для организации круглосуточного водоснабжения, в ряде сел воду стали подавать по графику. Министерство энергетики и ЖКХ обратилось к жителям сельских территорий с просьбой бережнее относиться к водным ресурсам. После вмешательства Губернатора Самарской области, в селе Хрящевка оперативно пробурили дополнительную скважину. Жители села Подстепки также пожаловались на перебои с водой.

«Проживаю в с. Подстепки, ул. Дачная. Третий день нет воды. В Водоканале пояснили, что проблема не решаемая. Возможно, через пару недель частично будет восстановлено водоснабжение. Прошу защитить мои права», - написал в соцсетях житель Ставропольского района.

Местные власти совместно с МинЖКХ приняли решение бурить новые скважины, поскольку из семи имеющихся, часть вышли из строя. Было проведено обследование и получено заключение специализированной организации с выводом: «восстановить скважину путём промывки невозможно, разрушена фильтровочная часть».

Принято решение о выделении средств на устройство двух новых скважин за счёт средств бюджета сельского поселения Подстёпки. 1 июля скважину на Южном водозаборе пробурили, приступили к промывке и монтажу фильтров. Ввод скважины в эксплуатацию запланирован на 10 июля.

Дорожные развязки

Еще одна проблема, которая беспокоит жителей Ставропольского района – строительство дорожной развязки на въезде в село Подстепки.

«Все односельчане с. Подстепки и с. Приморский просто умоляют сделать развязку дорог на въезд и выезд. На данный момент, чтобы заехать в эти 2 села имеется маленький перекресток и заезд в 2 полосы. А с каждым месяцем села разрастаются все больше и больше, многие с города переезжают жить в сельскую местность. Много домов, стоящих вдоль дороги и люди, живущие в них, задыхаются от газа и выхлопов, постоянные часовые пробки, и чтобы заехать, и чтобы выехать. Многие дети учатся в школах и посещают детсады в городе. Приходится за 1.5 часа выезжать из дома, а зимой хоть за 2 ч, хотя без пробок дорога составляет всего 15 минут. Многие работают в городе и на АвтоВАЗ-е», - обратились граждане в соцсетях к руководству области.

Итог — на уровне главы региона принято решение, о том, что реконструкция дороги Тольятти-Приморский с расширением проезжей части до четырех полос будет выполнена до конца 2022 года. Работы по реконструкции  выполнят в два этапа. Проектная документация на производство первого — в конце мая направлена на государственную экспертизу. После получения положительного заключения (ориентировочно - начало августа) администрация Тольятти направит заявку в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на выделение необходимого финансирования.

Проектная документация по производству второго — разрабатывается. Кроме того, в 2022 году администрацией Тольятти планируется выполнить строительство дороги по ул. Фермерской от п. Приморский до дороги Тольятти-Ягодное, что также позволит разгрузить транспортный поток в районе Приморского и Подстепок.

Также автомобилисты обратили в соцсетях внимание властей на неровности дороги на новом мостовом переходе на въезде в Тольятти.

Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в своем Инстаграм:

«Видел ваши обращения по качеству асфальта на развязке М5 в Тольятти. Сегодня проехал лично. Трасса федеральная. Предъявил претензии руководству федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга». В этом месяце начнут устранять проблему».

Где вакцина?

В конце июня жители Тольятти пожаловались на отсутствие вакцины в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации на территории автограда. Количество желающих сделать прививки резко возросло, а вакцины в ряде лечебных учреждений не оказалось. Минздрав региона взял решение данного вопроса под особый контроль.

«В поликлинике на улице Лесной в Тольятти уже 2 недели нет вакцины для первой прививки. В другие поликлиники и торговые центры я не дойду. Нужно ехать на такси. Где вакцина?», - обратилась в Минздрав жительница Автограда.

«В конце июня наблюдалось увеличение количества жителей, принявших решение сделать прививку от COVID-19. Вакцины в учреждениях здравоохранения Тольятти имеются, лишь в части подразделений фиксируется их снижение, для повышения доступности вакцина перераспределяется между медучреждениями. Перед вакцинацией жителям рекомендуем предварительно обращаться по телефонам поликлиник или записываться дистанционно. В начале июля в регион ожидается новая поставка вакцин, которые будут распределены и в учреждения города», - пояснили в ведомстве.

Кому положены выплаты?

Каким детям положены «путинские» выплаты? Во время «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что шестилетние дети, которые в этом году не идут в школу, все равно получат 10 000 рублей, положенные будущим первоклассникам. Специалисты ЦУР зафиксировали вопросы на эту тему и обратился в Пенсионный фонд за комментарием.

«6 лет ребенку должно быть в какой момент для оформления выплаты?» - с таким вопросом обратились в ЦУР жители.

«Выплаты положены детям - гражданам России, которым исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Выплата будет осуществляться в августе-декабре этого года. Важно отметить, что эти выплаты не учитываются в составе доходов при получении других мер социальной поддержки. Также данные выплаты нельзя списать за долги», - пояснили специалисты фонда.

Более подробную консультацию можно получить по телефону «горячей линии» Пенсионного фонда России – 8 846 339 30 30 или на сайте: http://www.pfrf.ru/.

 

Фото:   digitalreg.ru

 

Теги: сообщения граждан ЦУР СО

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