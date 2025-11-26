Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Регистрация на портале «Работа России» - эффективный инструмент для работы с кадрами

160
Платформа открывает новые возможности для эффективного подбора персонала, развития бизнеса и получения мер поддержки. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно.

Регистрация на портале «Работа России» - эффективный инструмент для работы с кадрами
Портал «Работа России» – это современный цифровой ресурс для работодателей и соискателей.

Платформа открывает новые возможности для эффективного подбора персонала, развития бизнеса и получения мер поддержки. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно.
С помощью платформы работодатели могут:
- найти сотрудников: можно создавать вакансии, изучать резюме соискателей, выбирать подходящих кандидатов на свою вакансию, отправлять приглашение на собеседование, получать уведомления о новых резюме в базе. При необходимости можно получить помощь в подборе сотрудников от центра занятости;
- вести кадровый электронный документооборот на базе портала «Работа России» и получить доступ к рабочим документам онлайн через личный кабинет;
- подать заявление на получение субсидии за трудоустройство молодежи и иные меры государственной поддержки;
- найти шаблоны заявлений и документов, которые могут понадобиться при работе;
- получить меры поддержки, приглашения на проводимые органами службы занятости населения; 
- расширить возможности работы с молодежью посредством размещения предложений о целевом обучении, стажировках и практиках и многое другое.
Инструкцию по регистрации на портале «Работа России» можно найти по ссылке clck.ru/3QR2M9, также на платформе есть раздел «Вход, регистрация и назначение ролей» (https://trudvsem.ru/help/login), где собраны ответы на основные вопросы.
По всем возникающим вопросам по регистрации на портале можно обратиться в:
- контакт-центр службы занятости населения по Самарской области
по тел. 8 (800) 302-15-44;
- территориальные центры занятости населения (clck.ru/3KHfyy);
- управляющий центр занятости населения по тел. 8 (846) 263-70-60
доп. 50-03 и доп. 50-59;
- министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по тел. 8 (846) 263-70-43.

