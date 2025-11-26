Регистрация на портале «Работа России» - эффективный инструмент для работы с кадрами

Портал «Работа России» – это современный цифровой ресурс для работодателей и соискателей.

Платформа открывает новые возможности для эффективного подбора персонала, развития бизнеса и получения мер поддержки. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно.

С помощью платформы работодатели могут:

- найти сотрудников: можно создавать вакансии, изучать резюме соискателей, выбирать подходящих кандидатов на свою вакансию, отправлять приглашение на собеседование, получать уведомления о новых резюме в базе. При необходимости можно получить помощь в подборе сотрудников от центра занятости;

- вести кадровый электронный документооборот на базе портала «Работа России» и получить доступ к рабочим документам онлайн через личный кабинет;

- подать заявление на получение субсидии за трудоустройство молодежи и иные меры государственной поддержки;

- найти шаблоны заявлений и документов, которые могут понадобиться при работе;

- получить меры поддержки, приглашения на проводимые органами службы занятости населения;

- расширить возможности работы с молодежью посредством размещения предложений о целевом обучении, стажировках и практиках и многое другое.

Инструкцию по регистрации на портале «Работа России» можно найти по ссылке clck.ru/3QR2M9, также на платформе есть раздел «Вход, регистрация и назначение ролей» (https://trudvsem.ru/help/login), где собраны ответы на основные вопросы.

По всем возникающим вопросам по регистрации на портале можно обратиться в:

- контакт-центр службы занятости населения по Самарской области

по тел. 8 (800) 302-15-44;

- территориальные центры занятости населения (clck.ru/3KHfyy);

- управляющий центр занятости населения по тел. 8 (846) 263-70-60

доп. 50-03 и доп. 50-59;

- министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по тел. 8 (846) 263-70-43.