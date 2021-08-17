Региональный центр компетенций Самарской области прошел сертификацию ФЦК

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Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области прошел сертификацию Федерального центра компетенций (ФЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Комиссия в составе представителей министерства экономического развития России, ФЦК и руководителей РЦК других регионов признала эффективность деятельности самарского РЦК и качество реализованных проектов.

Сертификация ежегодная, проходят ее все центры, являющиеся операторами нацпроекта. Деятельность РЦК оценивалась по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате – с выездом на предприятия, которые вовлечены в реализацию нацпроекта. Задача – убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями – участниками нацпроекта эффективно, качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности их работы.

Представители сертификационной комиссии посетили два предприятия. Первое – ООО «ЛУКА», где проект уже получил завершенный вид, второе – «Нова», на стадии внедрения.

Самарская компания «Лука» – типичный представитель среднего бизнеса. Занимается производством анодированных, декорированных и окрашенных профилей из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали для напольных покрытий и плитки. Конкуренция в этом сегменте рынка жесткая, необходимо постоянно заниматься развитием производства, повышением его эффективности. Именно поэтому предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда». За полгода здесь удалось сократить время изготовления декорированного алюминиевого профиля на 11% и увеличить выработку на одного сотрудника на 13%.

ООО «Нова» – одна из крупнейших в России компаний, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений. Работа экспертов РЦК на предприятии еще продолжается. За первые три месяца подготовлен четкий план мероприятий по улучшению одного из производственных потоков, рабочая группа проходит обучающие тренинги.

«На одном из участков мы составили так называемую диаграмму спагетти – своеобразную карту перемещения людей, материалов или информации. Она наглядно показывает те проблемные места процесса выпуска металлоконструкций, которые можно оптимизировать, не прибегая к особым затратам. Например, простым изменением расположения рабочего места оператора мы сокращаем время, которое сотрудник тратит на выполнение привычной операции», – отметил эксперт РЦК Михаил Михайлов.

«Эта сертификация – оценка нашей работы. Сегодня мы получили максимальную подробную обратную связь от коллег из ФЦК. Сертификация ежегодная, и нам всегда есть над чем работать, совершенствовать свои навыки и экспертность, - прокомментировал руководитель РЦК Самарской области Константин Серов.

По результатам всех мероприятий на предприятиях было выдано заключение с положительными оценками соответствия, а показатель организации работы РЦК составил 11 баллов из 11 – наилучший из возможных результатов.

Важно отметить, что повышение производительности труда – путь к укреплению, экономического базиса для развития региона, в том числе и социальной сферы. Участниками нацпроекта уже стали 111 предприятий Самарской области, и работа продолжается. Обучено свыше тысячи четырехсот человек, на 76 предприятиях внедрены инструменты бережливого производства, достигнут серьезный эффект по показателям производительности. «Это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи», - отмечает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства