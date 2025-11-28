Я нашел ошибку
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
Региональный спецпроект «Вызов» помогает мамам сохранить родительские права

144
Проект помогает объединить усилия различных органов власти, служб, чтобы предоставить семьям необходимую помощь и уберечь детей от разлуки с родными.

Спецпроект «Вызов», который реализуется в Самарской области с прошлого года, направлен на сохранение семей. Он помогает объединить усилия различных органов власти, служб, чтобы предоставить семьям необходимую помощь и уберечь детей от разлуки с родными. Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов федерального проекта Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Его главная задача — помощь кризисным семьям.
К куратору проекта «Вызов» в Самарской области Екатерине Сеницкой обратилась молодая мама Олеся. Как сирота она получила жилье, но постоянного дохода не имела, из-за чего накопились долги за ЖКУ. В результате в квартире были отключены свет и газ, и встал вопрос об ограничении Олеси в родительских правах. Чтобы не разлучать семью, маму с дочкой разместили в социальной гостиницу. За это время в рамках проекта женщине помогли погасить задолженности, трудоустроиться, а ребенок начал регулярно ходить в детский сад. «Нам удалось избежать ограничения в родительских правах и сохранить семью», — рассказала Екатерина Борисовна.
Межведомственное взаимодействие и индивидуальный подход к проблемам конкретной семьи еще раз доказали, что даже самые сложные обстоятельства можно преодолеть совместными усилиями. «Проект «Вызов» доказывает: семья – на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства», - считает Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева.
Неравнодушие и содействие специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа помогла выйти из кризиса матери троих детей Екатерине. Зависимость, смерть мужа и большие долги за газ могли привести к лишению ее родительских прав. Но женщина смогла собраться с силами, обратиться за помощью и начать решать накопившиеся проблемы. Специалисты центра оказали ей психологическую поддержку, помогли оформить выплаты и рассрочку по долгам. «Оставалась нерешенной проблема с системой отопления дома, которая требовала полной замены. С этой просьбой многодетная мама обратилась в проект, и мы смогли помочь ей из резервного фонда проекта», — добавила куратор.
Таким образом, проект «Вызов» помог сохранить детей в кровных семьях.

 

Фото - РО ВОРДИ Самарской области

Теги: Самара

