Региональное отделение СФР выплачивает единое пособие для более 4 тысяч беременных женщин

Женщины, вставшие на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, могут получать единое пособие. На сегодняшний день данной выплатой Отделение СФР по Самарской области ежемесячно обеспечивает 4301 будущую маму.

Единое пособие может быть назначено беременным женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель беременности, а также если ежемесячный доход на каждого члена в их семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в Самарской области. В 2025 году он равен 16 669 рублям. Кроме того, доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 4 МРОТ — 89 760 рублей.

При назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в Самарской области составляет 16 169 рублей.

Для назначения единого пособия в большинстве случаев гражданам достаточно подать только заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. Недостающие сведения региональное Отделение СФР запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Представить дополнительные данные потребуется только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о них не отражаются в государственных информационных системах.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает об особом порядке учёта сумм алиментов при назначении единого пособия для заявителей, являющихся единственным родителем. В случае, если заявитель по отношению к ребенку является единственным родителем (опекуном или попечителем), то при заполнении заявления о назначении единого пособия в разделе «Сведения об алиментах» необходимо указать «Алименты не получаю, так как являюсь единственным родителем».

Под единственным родителем понимается:

родитель ребенка, у которого в записи акта о рождении отсутствуют сведения о втором родителе;

родитель, по заявлению которого в акт о рождении ребенка внесены сведения о втором родителе;

второй родитель умер, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

При этом под единственным опекуном/попечителем понимается опекун/попечитель, не состоящий в браке.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.