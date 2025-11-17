Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Региональное отделение СФР выплачивает единое пособие для более 4 тысяч беременных женщин

17 ноября 2025 15:20
199
На сегодняшний день данной выплатой Отделение СФР по Самарской области ежемесячно обеспечивает 4301 будущую маму.

Женщины, вставшие на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, могут получать единое пособие. На сегодняшний день данной выплатой Отделение СФР по Самарской области ежемесячно обеспечивает 4301 будущую маму.

Единое пособие может быть назначено беременным женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель беременности, а также если ежемесячный доход на каждого члена в их семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в Самарской области. В 2025 году он равен 16 669 рублям. Кроме того, доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 4 МРОТ — 89 760 рублей.

При назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в Самарской области составляет 16 169 рублей.

Для назначения единого пособия в большинстве случаев гражданам достаточно подать только заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. Недостающие сведения региональное Отделение СФР запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Представить дополнительные данные потребуется только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о них не отражаются в государственных информационных системах.

Также Отделение СФР по Самарской области напоминает об особом порядке учёта сумм  алиментов при назначении единого пособия для заявителей, являющихся единственным родителем. В случае, если заявитель по отношению к ребенку является единственным родителем (опекуном или попечителем), то при заполнении заявления о назначении единого пособия в разделе «Сведения об алиментах» необходимо указать «Алименты не получаю, так как являюсь единственным родителем».

Под единственным родителем понимается:
родитель ребенка, у которого в записи акта о рождении отсутствуют сведения о втором родителе;
родитель, по заявлению которого в акт о рождении ребенка внесены сведения о втором родителе;
второй родитель умер, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

При этом под единственным опекуном/попечителем понимается опекун/попечитель, не состоящий в браке.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Теги: Самара

Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
17 ноября 2025, 18:26
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Общество
64
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
17 ноября 2025, 18:15
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Экология
98
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
17 ноября 2025, 17:57
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам. Общество
85
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
