Региональная служба занятости помогает участникам СВО и членам их семей найти себя на рынке труда

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Один из приоритетов в работе региональной службы занятости – содействие в трудоустройстве и переобучении участников специальной военной операции и членов их семей.



Екатерина Никитина из Сызрани - супруга участника СВО. Осенью прошлого года она обратилась в центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Долгое время работала в торговле, но сейчас, когда супруг участвует в специальной военной операции, Екатерине нужен гибкий график работы, чтобы совмещать ее с воспитанием троих детей. Сначала Екатерине предложили пройти профессиональную переподготовку, чтобы расширить свои возможности на рынке труда, а затем стали подбирать вакансии. Самой подходящей оказалась вакансия социального работника.



«В новой работе меня устраивает то, что график в течение дня можно планировать самой, - поделилась Екатерина. - Очень нравится работа с пожилыми людьми, они радуются тебе так же, как дети. Я впервые обратилась в службу занятости, и мне оперативно помогли. Теперь советую и знакомым обращаться в центр занятости».

Подопечные Екатерины отвечают ей взаимностью. Одна из них, 93-летняя Нина Быстрова, уже успела привязаться к сотруднице соцслужбы.



«Я очень счастлива, что мне уделяют внимание, - рассказала она. - Я окружена заботой и поддержкой. Всегда жду Катю и скучаю».

И гражданам, и работодателям в службе занятости оказывается помощь с учетом потребностей клиентов.



«Особое внимание мы уделяем участникам СВО и членам их семей, - отметила Анна Новикова, начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г.о. Сызрань и м.р. Сызранский. - Учитываем пожелания и жизненную ситуацию каждого, кто обратится в центр занятости, ведем индивидуальную работу».



Узнать обо всех услугах службы занятости можно в контакт-центре службы занятости по телефону 8 (800) 302-15-44.



Напомним, в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который был создан в стране по поручению Президента Владимира Путина. Военнослужащим и членам их семей оказывается помощь по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению. Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50 %, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд по муниципальным маршрутам по карте жителя Самарской области. Также им оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.