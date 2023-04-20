Региональная налоговая служба 27 апреля приглашает самарцев на День открытых дверей

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Во всех территориальных налоговых органах Самарской области 27 апреля 2023 г. с 9:00 до 20:00 пройдет акция «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц по вопросам представления деклараций 3-НДФЛ.

В этот день все желающие могут обратиться в любую налоговую инспекцию региона и получить разъяснения специалистов по вопросам представления деклараций 3-НДФЛ, получения налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья.

Сотрудники службы сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг, расскажут о возможностях подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно не выходя из дома просматривать актуальную информацию об объектах имущества, наличии задолженности или переплат по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. Сервис позволяет также оплачивать налоги онлайн.

Участники акции также смогут проверить свои налоговые обязательства перед бюджетом, уточнить обязанности по представлению налоговой декларации по 3-НДФЛ и получить консультацию по ее заполнению, а также при наличии необходимых документов могут заполнить и подать налоговую декларацию через "Личный кабинет".

Напоминаем, что представить декларацию о полученных доходах, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. При этом подать декларацию в налоговый орган с целью получения налогового вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.