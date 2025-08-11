Регион готовится к открытию новых Добро.Центров

107

В Самаре прошло региональное совещание по вопросам развития и поддержки добровольчества, в котором приняли участие главы муниципальных образований Самарской области. Ключевыми темами стали планы по открытию новых Добро.Центров и реализация национального проекта «Молодёжь и дети». Основная задача нацпроекта - создание условий для самореализации молодёжи, развитие её потенциала, а также вовлечение молодых граждан в общественно значимые инициативы. Развитие добровольчества является одним из приоритетных направлений для Самарской области и способствует достижению целей нацпроекта — вовлечению в добровольческую деятельность не менее 45% молодых граждан региона к 2030 году.

По данным федерального статистического наблюдения, численность добровольцев Самарской области превышает 220 тысяч человек. На платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 168 тысяч волонтёров и свыше 4 280 организаторов движения. Активно развиваются ключевые направления добровольчества — социальное, экологическое, медицинское, культурное, инклюзивное, событийное и поисковое.

Сегодня в регионе функционирует 21 Добро.Центр в 12 муниципальных образованиях, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулёвск и Новокуйбышевск. Также запланировано открытие таких центров еще в 23 муниципалитетах. В том числе в Богатовском и Кинель-Черкасском районах по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева они начнут работу не позднее марта 2026 года .

Отдельным блоком участники совещания обсудили деятельность Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава», который уже сегодня формирует команду из 1000 добровольцев для работы на главном спортивном событии года. Подать заявку, чтобы стать волонтером, можно до 15 сентября на Добро.рф: dobro.ru/event/11244427



По итогам встречи участники договорились о совместных шагах по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию добровольческой инфраструктуры и повышению вовлечённости жителей региона в волонтёрское движение.

«Сегодня невозможно представить сферу нашей жизни, где не было бы добровольцев. В Самарской области мы видим, как объединяются студенты, активные жители, некоммерческие организации и Добро.Центры для реализации самых разных инициатив. Развитие инфраструктуры поддержки — таких как Добро.Центры в каждом муниципалитете — позволит не только сохранить темпы прироста волонтёров, но и кратно повысить эффективность их работы. Это напрямую связано с целями национального проекта «Молодёжь и дети» — привлечь как можно больше молодых людей к созидательной деятельности, дать им возможность раскрыть свой потенциал и быть полезными обществу», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области