Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Речь россиян стала более скудной из-за удаленной работы

26 ноября 2025 10:22
158
речь россиян стала более скудной из-за удаленной работы

Переход на удаленную работу заметно изменил речь взрослых: словарный запас сокращается, фразы становятся проще, а формулировка мыслей менее точная. Об этом 26 ноября сообщила логопед-дефектолог и сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова в интервью «Газете.Ru».

«Когда живая коммуникация снижается, уменьшается и практика речи. Для тех, у кого были предпосылки к нарушениям дикции, это может проявиться быстрее», — отметила Мельникова.

По словам специалиста, онлайн-общение частично заменяет речь визуальными элементами — эмодзи и стикерами. Это экономит время, но снижает потребность формулировать мысли словами, особенно в письменной речи: люди чаще «дописывают смысл» картинками, сокращают фразы и пропускают нюансы.

«С этим не нужно бороться, важно лишь не терять навык живой коммуникации», — подчеркнула врач.

Она добавила, что речь адаптируется к среде, в которой человек работает, и критичных проблем это само по себе не создает.

Эксперт рекомендует простые ежедневные практики для поддержания речи и внимания: чтение книг, живые диалоги с коллегами и друзьями, отключение уведомлений в мессенджерах и выделение периодов полной концентрации.

Кроме того, полезно обсуждать важные вопросы голосом и следить за темпом, паузами и структурой высказываний, чтобы сохранить ясность и выразительность речи даже при полностью удаленном формате работы, пишут "Известия". 

В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
Весь список