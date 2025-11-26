речь россиян стала более скудной из-за удаленной работы

158

Переход на удаленную работу заметно изменил речь взрослых: словарный запас сокращается, фразы становятся проще, а формулировка мыслей менее точная. Об этом 26 ноября сообщила логопед-дефектолог и сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова в интервью «Газете.Ru».

«Когда живая коммуникация снижается, уменьшается и практика речи. Для тех, у кого были предпосылки к нарушениям дикции, это может проявиться быстрее», — отметила Мельникова.

По словам специалиста, онлайн-общение частично заменяет речь визуальными элементами — эмодзи и стикерами. Это экономит время, но снижает потребность формулировать мысли словами, особенно в письменной речи: люди чаще «дописывают смысл» картинками, сокращают фразы и пропускают нюансы.

«С этим не нужно бороться, важно лишь не терять навык живой коммуникации», — подчеркнула врач.

Она добавила, что речь адаптируется к среде, в которой человек работает, и критичных проблем это само по себе не создает.

Эксперт рекомендует простые ежедневные практики для поддержания речи и внимания: чтение книг, живые диалоги с коллегами и друзьями, отключение уведомлений в мессенджерах и выделение периодов полной концентрации.

Кроме того, полезно обсуждать важные вопросы голосом и следить за темпом, паузами и структурой высказываний, чтобы сохранить ясность и выразительность речи даже при полностью удаленном формате работы, пишут "Известия".