Ребята узнали историю становления самарского гарнизона полиции

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В Кошкинском районе на базе территориального центра занятости населения инспектор отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Алексей Давыдов совместно с сотрудниками кадрового центра провели встречу с несовершеннолетними гражданами.

В ходе беседы полицейский сделал акцент на истории становления самарского гарнизона полиции и о его сегодняшних буднях. Майор полиции поведал молодым людям о героических буднях сотрудников ОВД, опираясь на примеры мужества и благородства личного состава тольяттинской полиции. Также инспектор рассказал о порядке поступления в ведомственные ВУЗы России и о том, какими качествами должен обладать полицейский.

Специалисты центра занятости, в свою очередь, познакомили участников встречи с формулой выбора профессии и рассказали о возможности участия в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

В завершении мероприятия майор полиции Алексей Давыдов напомнил ребятам о правилах поведения в учебных заведениях, о комендантском часе, а также о возрасте, по достижению которого, несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

Ребята с удовольствием слушали гостей и задавали много вопросов о работе в органах внутренних дел, на которые получили исчерпывающие ответы, после чего выразили благодарность сотрудникам полиции за полезную встречу.