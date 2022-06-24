Ребята из Самарской области будут отдыхать в санаториях региона вместе с детьми из ЛНР и ДНР

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Сегодня, 24 июня, ранним утром на поезде в Самару прибыли 130 школьников 10-16 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик. Среди юных гостей 100 ребят – из города Снежное. В мае этого года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение, в соответствии с которым Самарская область будет содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

На железнодорожном вокзале детей встречали волонтеры, члены «Молодой гвардии», представители Правительства области. «Сегодня у нас долгожданное событие – мы встречаем наших маленьких гостей, друзей из города Снежное, с которым у нас выстроены партнерские отношения. Это стало возможным благодаря решениям, которые были приняты на федеральном уровне, детали были оговорены в ходе визита Самарской делегации во главе с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым в Снежное, - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. - Ребятам предстоит узнать, что такое Самарский край, волжские места. Они будут размещены в одном из лагерей в Кинель-Черкасском районе, находиться они там будут вместе с ребятами из Самарской области, и это очень здорово. Для них подготовили интересную программу – познавательную, оздоровительную. Всего летом к нам приедет отдыхать 350 детей из ЛНР и ДНР. На Донбассе не самая простая ситуация, поэтому Самарский край представляет его жителям возможность хорошо, комфортно отдохнуть».

Напомним, всего летом этого года планируется оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области - больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тысяч детей.

Руководитель одной из прибывших групп Татьяна Багаутдинова рассказала, что дети едут на отдых с позитивным настроением, для них это приключение: «Настрой позитивный, ребята в ожидании чего-то необычного. В дороге для них все было интересно, все эти города, мимо которых проезжали. Они во время поездки просто от окна не отходили».

Школьники будут отдыхать в Кинель-Черкасском санатории до 14 июля. К лагерю их сопроводят волонтеры и сотрудники санатория, по дороге они расскажут гостям о Самарском крае, достопримечательностях, которые будут на пути следования. Также скоро с научно-познавательными целями в регион приедут еще 150 детей из Донбасса. Их примет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. На базе образовательного центра «Вега» дети будут овладевать инженерными компетенциями.