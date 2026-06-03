Разработчикам в России стало сложнее работать: ограничения VPN ломают доступ к сервисам и инструментам

Коммерсантъ сообщает, что ограничения VPN-трафика в России осложнили работу разработчиков софта.
В первую очередь проблемы затронули инструменты, связанные с open source и международной разработкой. Речь идет о репозиториях кода, системах управления версиями, библиотеках и средах разработки с облачными компонентами.
По словам руководителя отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александра Демина, фактически под удар попала инфраструктура, на которой держится современный цикл разработки и которая тесно связана с глобальными сервисами.
Ситуацию осложняют сразу два фактора:
- внутренние блокировки
- ограничения со стороны зарубежных сервисов для российских компаний и пользователей
Из-за этого разработчикам приходится тратить больше времени на пересборку, обновление и поддержку ПО.
В Роскомнадзоре заявили, что российские организации могут получить доступ к зарубежным ресурсам через необходимые VPN-протоколы по техническим заявкам. В списки исключений уже внесли более 57 тысяч адресов и подсетей 1,7 тысячи организаций, включая разработчиков.
Однако проблема остается: соединения с репозиториями прерываются, скорость загрузки падает, а синхронизация кода может завершаться ошибками. При этом сбои происходят спонтанно, пишет Коммерсантъ.