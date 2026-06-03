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Разработчикам в России стало сложнее работать: ограничения VPN ломают доступ к сервисам и инструментам

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Разработчикам в России стало сложнее работать: ограничения VPN ломают доступ к сервисам и инструментам

Коммерсантъ сообщает, что ограничения VPN-трафика в России осложнили работу разработчиков софта.

В первую очередь проблемы затронули инструменты, связанные с open source и международной разработкой. Речь идет о репозиториях кода, системах управления версиями, библиотеках и средах разработки с облачными компонентами.

По словам руководителя отдела администрирования и DevOps ГК Softline Александра Демина, фактически под удар попала инфраструктура, на которой держится современный цикл разработки и которая тесно связана с глобальными сервисами.

Ситуацию осложняют сразу два фактора:

  • внутренние блокировки
  • ограничения со стороны зарубежных сервисов для российских компаний и пользователей

Из-за этого разработчикам приходится тратить больше времени на пересборку, обновление и поддержку ПО.

В Роскомнадзоре заявили, что российские организации могут получить доступ к зарубежным ресурсам через необходимые VPN-протоколы по техническим заявкам. В списки исключений уже внесли более 57 тысяч адресов и подсетей 1,7 тысячи организаций, включая разработчиков.

Однако проблема остается: соединения с репозиториями прерываются, скорость загрузки падает, а синхронизация кода может завершаться ошибками. При этом сбои происходят спонтанно, пишет Коммерсантъ.

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