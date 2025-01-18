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Разлитый в Черном море мазут из танкеров может дойти до Турции и Грузии

18 января 2025 17:45
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Спрогнозировать, как именно будет распространяться мазут, достаточно сложно.

Небольшие объемы мазута из потерпевших крушение в Черном море танкеров могут дойти до берегов соседних стран, заявил в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности», — спрогнозировал ученый, возглавлявший Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов (1991–1996) и Госкомитет по охране окружающей среды (1996–2000).

Спрогнозировать, как именно будет распространяться мазут, достаточно сложно. «Морские течения — это не река. Это совсем другая система, где обычно есть что-то вроде мейнстрима, а от него языки идут в бока», — объяснил ученый. По его словам, зафиксированные загрязнения в Крыму (Керчь, под Феодосией, Коктебелем, Судаком, Ялтой, Балаклавой, Севастополем) произошли именно из-за «языков мазута». «Но очень много участков крымского побережья пока не ощутили ничего, ничего туда не было выброшено. Хотя никто не может дать никаких гарантий, может быть, еще и придет», — сказал Данилов-Данильян.

 

Фото:   freepik.com

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