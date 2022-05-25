Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на 25-29 мая:
Среда, 25 мая:
17.00-19.00 Амели, 2001
19.10-21.40 Пианист, 2002
Четверг, 26 мая:
17.00-19.15 В джазе только девушки, 1959
19.25-21.15 Век Адалин, 2015
Пятница, 27 мая:
17.30-19.10 Бриллиантовая рука, 1969
19.20-21.30 Привидение, 1990
Суббота, 28 мая:
16.00-17.45 Рыбка Поньо на утесе, 2008
17.55-19.45 Холоп, 2019
19.55-21.35 Чудо на Гудзоне, 2016
Воскресенье, 29 мая:
16.00-16.40 1. Ёжик в тумане, 1975
2. Волшебное кольцо, 1979
3. Ух ты, говорящая рыба! , 1983
16.50-17.10 Мультфильм о батюшке Серафиме Саровском,
17.20-19.10 Рататуй, 2007
19.20-21.00 Мы с дедушкой, 2014
Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы.
Зрителей ждут на площадке открытого кинотеатра на IV очереди набережной.
Фото: администрация Самары