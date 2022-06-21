Расписание открытого кинотеатра "Филин" на набережной с 22 по 26 июня:
Среда, 22 июня:
17.30-19.00 Огни большого города, 1931
19.10-20.40 Королевство полной луны, 2012
20.50-22.30 Сволочи, 2006
Четверг, 23 июня:
17.00-18.35 Кролик Питер, 2018
18.45-20.20 Берегись автомобиля, 1966
20.30-22.55 Марсианин, 2015
Пятница, 24 июня:
16.30-18.10 Укол зонтиком, 1980
18.20-20.30 Стиляги, 2008
20.40-22.45 Сумерки, 2008
Суббота, 25 июня:
16.00-18.05 Небесный замок Лапута, 1986
18.15-20.40 Гарри Поттер и узник Азкабана, 2004
20.50-22.50 Король говорит, 2010
Воскресенье, 26 июня:
17.00-18.40 Маугли,1973
18.50-20.20 Шрек, 2001
20.30-22.40 Парк Юрского периода: Затерянный мир, 1997