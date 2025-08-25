Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:
20.08 (среда):
17.00 - 18.15 Человек неунывающий (2020г., 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
18.30 - 18.50 Град потаенный (документальный, 2018г., 12+)
19.00 - 20.45 Белый тигр (2012г., 16+)
21.00 - 23.00 Назад в будущее (1985г., 12+)
21.08 (четверг):
18.00 - 19.10 «Тайные городские порталы» из документального цикла Неочевидная Самара
19.20 - 20.45 Белое солнце пустыни (1969г., 12+)
20.50 - 22.40 Красавчик (2007г., 18+)
22.08 (пятница):
18.00 - 19.30 Концерт муниципального духового оркестра
19.30 - 19.50 Куйбышев.Кинохроника (1945г., 0+)
20.00 - 20.45 Флаг России (документальный, 2007г., 12+)
20.45 - 23.00 Время первых (2017г., 6+)
23.08 (суббота) Ночь кино:
17.00 - 18.45 Волшебник изумрудного города (2024г., 6+)
18.50 - 21.10 Пророк. История Александра Пушкина (2024г., 12+)
21.20 - 23.00 Группа крови (2025г., 12+)
24.08 (воскресенье) Детский день:
15.30 - 16.20 Мультфильмы: 1. 38 попугаев (1976г., 0+) 2. Как лечить удава? (1977г., 0+) 3. Куда идёт слонёнок (1977г., 0+) 4. А вдруг получится! (1978г., 0+)
16.20 - 18.05 Моана (2016г., 6+)
18.10 - 19.50 Песнь моря (2014г., 6+)
20.00 - 22.45 Аватар (2009г., 12+)
Возможны изменения.
