Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



20.08 (среда):

17.00 - 18.15 Человек неунывающий (2020г., 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли

18.30 - 18.50 Град потаенный (документальный, 2018г., 12+)

19.00 - 20.45 Белый тигр (2012г., 16+)

21.00 - 23.00 Назад в будущее (1985г., 12+)



21.08 (четверг):

18.00 - 19.10 «Тайные городские порталы» из документального цикла Неочевидная Самара

19.20 - 20.45 Белое солнце пустыни (1969г., 12+)

20.50 - 22.40 Красавчик (2007г., 18+)



22.08 (пятница):

18.00 - 19.30 Концерт муниципального духового оркестра

19.30 - 19.50 Куйбышев.Кинохроника (1945г., 0+)

20.00 - 20.45 Флаг России (документальный, 2007г., 12+)

20.45 - 23.00 Время первых (2017г., 6+)



23.08 (суббота) Ночь кино:

17.00 - 18.45 Волшебник изумрудного города (2024г., 6+)

18.50 - 21.10 Пророк. История Александра Пушкина (2024г., 12+)

21.20 - 23.00 Группа крови (2025г., 12+)



24.08 (воскресенье) Детский день:

15.30 - 16.20 Мультфильмы: 1. 38 попугаев (1976г., 0+) 2. Как лечить удава? (1977г., 0+) 3. Куда идёт слонёнок (1977г., 0+) 4. А вдруг получится! (1978г., 0+)

16.20 - 18.05 Моана (2016г., 6+)

18.10 - 19.50 Песнь моря (2014г., 6+)

20.00 - 22.45 Аватар (2009г., 12+)



Возможны изменения.

Фото: Самарская набережная