Я нашел ошибку
Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю

18 августа 2025 11:19
147
Приходите на набережную.

13.08 (среда):

18.00 - 19.30 Зимняя вишня (1985г., 16+)
19.40 - 20.15 Поднятая целина (документальный, 2016г., 12+)
20.25 - 22.30 Пятый элемент (1997г., 12+)

14.08 (четверг):

17.00 - 18.25 Юнона и Авось (1983г., 0+)
18.30 - 19.10 "История времени" из документального цикла "Неочевидная Самара"
(документальный, 2022г, 12+) СОВА
19.20 - 21.05 Полицейская история (1985г., 12+)
21.10 - 22.45 Жандарм и инопланетяне (1978г., 16+)

15.08 (пятница):

17.00 - 19.30 Чародеи (1982г., 0+)
19.35 - 20.35 Внутри снимка (документальный, 2022г., 12+) из фондов международного кинофестиваля Соль земли
20.40 - 22.45 Дневник памяти (2004г., 12+)

16.08 (суббота):

17.00 - 17.40 Ну, погоди! 1-4 серии 1 сезона (1969-1971гг., 0+)
17.50 - 20.25 Майор Гром: Чумной доктор (2021г., 12+)
20.30 - 22.50 Терминатор 2: Судный день (1991г., 18+)

17.08 (воскресенье) Детский день:

17.00 - 17.30 Мультфильмы (1. Волк и теленок (1984г., 0+) 2. Ежик плюс черепаха (1981г., 6+) 3. Просто так (1976г., 0+)
17.35 - 19.00 Спирит: Душа прерий (2002г., 0+)
19.10 - 20.25 Али-Баба и 40 разбойников (1983г., 12+)
20.35 - 22.55 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005г., 12+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
18 августа 2025, 12:20
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат. Общество
70
Сегодня в Рязанской области день траура.
18 августа 2025, 12:06
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
Сегодня в Рязанской области день траура. Общество
77
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
18 августа 2025, 11:29
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований. Общество
116
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
674
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
524
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
660
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
669
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
629
Весь список